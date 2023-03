Influenza aviaria H5N1 | in Canada otto puzzole uccise dal virus In Europa alta mortalità tra i gabbiani

(Di martedì 14 marzo 2023) L’attenzione sulla diffusione dell’dagli uccelli ai mammiferi e agli uomini (Cambogia, Cina, Ecuador e Vietnam) è sempre molto. Gli ultimi casi segnalati arrivano dalle autorità sanitarie della British Columbia, in, che hanno reso noto che la causa della morte di 8 moffette (oamericane) trovate senza vita fine febbraio è proprio il. Gli animali erano stati trovati in aree residenziali nelle città di Richmond e Vancouver ed erano stati sposti a test poiché si sospettava un avvelenamento. Gli esami hanno invece confermato che i mammiferi avevano contratto lo stesso ceppo diA/che dalla primavera del 2022 ha già causato la morte ...

Zero focolai dinegli allevamenti avicoli in Italia e i casi riscontrati fino a oggi in Europa hanno riguardato solo i gabbiani. Nel complesso, rimane basso il rischio di contrarre l'...La situazione relativa all'continua ad evolversi in Europa e nel mondo, con segnalazioni di nuovi focolai negli uccelli e infezioni occasionali nei mammiferi. Sporadiche infezioni umane sono state segnalate in ...Tenendo in considerazione però la recente disposizione dell'Azienda sanitaria provinciale legata ai casi di, per precauzione alla mostra non ci saranno volatili, incluso il ...

