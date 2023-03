Ineos Grenadier - Ecco il pick-up | prima uscita allo scoperto

(Di martedì 14 marzo 2023) Lasta collaudando un'inedita variante-up della. Un prototipo di questa derivata di carrozzeria è stato fotografato per lavolta in Scandinavia ed è praticamente privo di camuffature. Segno che il suo lancio potrebbe essere quasi alle porte.up da arrampicata. La trasformazione dalla carrozzeria chiusa a quella da-up non ha comportato modifiche all'impianto stilistico e progettuale di base: il frontale e le portiere anteriori sono le stesse dellastandard, mentre le portiere posteriori e il cassone sono, ovviamente, specifici. Il fatto che la portiera stessa non termini sul parafango posteriore induce a credere che il-up abbia un passo più lungo. In coda, infine, si notano gli stessi gruppi ottici a ...

Lasta collaudando un'inedita variante pick - up della. Un prototipo di questa derivata di carrozzeria è stato fotografato per la prima volta in Scandinavia ed è praticamente privo di ...

Ineos Grenadier pick-up: foto, caratteristiche, anticipazioni - Quattroruote.it Quattroruote

