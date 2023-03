Indian Wells | Sinner vola agli ottavi | ora trova Wawrinka

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - LaVeritaWeb : Nole già escluso dal torneo californiano nel 2022. Fuori pure dal Masters 1.000 di Miami. - Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - Gazzetta_it : Wawrinka, il vecchio che avanza: perché è un osso duro per Sinner #Atp #IndianWells - Keannismo : RT @AnfetaMilan: Indian Wells - Berrettini out - Musetti out - Sonego out - Fognini ovviamente out Chi porta i nostri colori in una posiz… -

Sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner a, come accaduto un mese fa a Rotterdam. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ...Il giovane altoatesino Jannik Sinner ha fatto il suo ingresso agli ottavi del BNP Paribas Open, il primo ATP Masters 1000 stagionale che si sta svolgendo sul cemento di, in California. Per il terzo anno consecutivo, Sinner ha raggiunto questo obiettivo dopo aver sconfitto il francese Adrian Mannarino con un punteggio di 7 - 6 (7), 6 - 4. Dopo la partita, ...La 21enne britannica, vincitrice degli Us Open nel 2021, si è guadagnata un posto negli ottavi di finale a, dove ad attenderla ci sarà il test più severo in assoluto: la numero 1 del ...

ATP Indian Wells, Sinner agli ottavi: battuto Mannarino. Stanotte sfida Wawrinka Sky Sport

ALCARAZ-DRAPER STREAMING GRATIS – Nella notte italiana di mercoledì 15 marzo scenderà in campo uno degli otto match validi per gli ottavi di finale di Indian Wells, con la sfida Alcaraz-Draper ...Tennis - Flash, Interviste, WTA | "Ci sono ancora incontri in cui mi sento nel caos" ammette Iga Swiatek dopo la bella vittoria su Bianca Andreescu. "Non è sempre tutto sulle mie spalle " ...