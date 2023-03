Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - LaVeritaWeb : Nole già escluso dal torneo californiano nel 2022. Fuori pure dal Masters 1.000 di Miami. - Reb_1997 : RT @SuperTennisTv: Per il 3° anno di fila agli ottavi di Indian Wells! ?? @janniksin supera Mannarino 7-6 6-4 Trevisan viene fermata da Mu… - Luxgraph : Tennis, Sinner agli ottavi di Indian Wells: Mannarino ko, ora Wawrinka -

(Stati Uniti) - E' ancora un super Jannik Sinner quello che raggiunge gli ottavi diper il terzo anno di fila. A pagare il conto contro l'altoatesino è il francese Adrian ...Per Sinner è la terza volta agli ottavi die ora lo aspetta una vecchia conoscenza, Stan Wawrinka, capace di vincere in tre set un match durissimo contro Holger Rune in tre set a quasi ...Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner stacca il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di. Dopo la vittoria all'esordio con Richard Gasquet, l'azzurro ha eliminato un altro francese, battendo in due set (7 - 6, 6 - 4) Adrian Mannarino , n. 68 al mondo. Un successo tutt'altro ...

Indian Wells, Sinner regola Mannarino: ora agli ottavi c’è Wawrinka La Gazzetta dello Sport

Holger Rune vs Stan Wawrinka, secondo atto. Non corre buon sangue tra i due tennisti, che in tarda serata italiana si sono affrontati nel terzo turno del Masters1000 di Indian Wells. C’è stata ...Niente da fare per Martina Trevisan nel terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2023. Sul cemento statunitense, l’azzurra (testa di serie n.23) lotta per due ore e 38 minuti di gioco, ma alla fine… L ...