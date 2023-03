Indian Wells, Sinner agli ottavi: “Difficile con Wawrinka, spero in un bel match” (Di martedì 14 marzo 2023) Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 Indian Wells, per il terzo anno di fila, battendo in due set (7-6, 6-4) il francese Adrian Mannarino (n.68 Atp). Al prossimo turno, l’altoatesino affronterà il 37enne elvetico Stan Wawrinka, il quale si è imposto in tre set sul giovane norvegese Holger Rune (6-2, 6-7, 7-5). “Posso essere fiero di me, ho avuto molta pazienza ed era quello che serviva – ha detto Sinner dopo la partita, secondo quanto riporta Supertennis.tv -. Mannarino è molto Difficile da affrontare, è mancino e gioca in un modo che alla gran parte dei suoi avversari non piace. Sono felice della vittoria, ma devo alzare il livello”. “Io e Stan ci conosciamo molto bene – ha proseguito l’azzurro, che con ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023) Janniksi è qualificato per glidi finale del torneo Masters 1000, per il terzo anno di fila, battendo in due set (7-6, 6-4) il francese Adrian Mannarino (n.68 Atp). Al prossimo turno, l’altoatesino affronterà il 37enne elvetico Stan, il quale si è imposto in tre set sul giovane norvegese Holger Rune (6-2, 6-7, 7-5). “Posso essere fiero di me, ho avuto molta pazienza ed era quello che serviva – ha dettodopo la partita, secondo quanto riporta Supertennis.tv -. Mannarino è moltoda affrontare, è mancino e gioca in un modo che alla gran parte dei suoi avversari non piace. Sono felice della vittoria, ma devo alzare il livello”. “Io e Stan ci conosciamo molto bene – ha proseguito l’azzurro, che con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : Per il 3° anno di fila agli ottavi di Indian Wells! ?? @janniksin supera Mannarino 7-6 6-4 Trevisan viene fermata… - Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - blogLinkes : Sinner batte Mannarino all'Indian Wells, ora incontrerà Wawrinka - game8set8match8 : @Sinnerista @janniksin Per mentalità sembra Nadal o Djokovic. È una macchina. Il salto di qualità che ha fatto in q… -