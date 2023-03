Indian Wells, Sinner agli ottavi. Battuto Mannarino in due set (Di martedì 14 marzo 2023) Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi a Indian Wells battendo 7 - 6 (9/7), 6 - 4 il francese Adrian Mannarino, numero 68 al mondo . Il 21enne altoatesino affronterà Stan Wawrinka che ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 14 marzo 2023) Janniksi è qualificato per glibattendo 7 - 6 (9/7), 6 - 4 il francese Adrian, numero 68 al mondo . Il 21enne altoatesino affronterà Stan Wawrinka che ha ...

Indian Wells, Sinner agli ottavi. Battuto Mannarino in due set Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi a Indian Wells battendo 7 - 6 (9/7), 6 - 4 il francese Adrian Mannarino, numero 68 al mondo . Il 21enne altoatesino affronterà Stan Wawrinka che ha superato Holger Rune 2 - 6, 7 - 6 (5), 7 - 5, ... Indian Wells: Swiatek doma Andreescu, ora la aspetta Raducanu ... che ha costretto la n.1 del mondo a sudarsi eccome la vittoria al terzo turno del "BNP Paribas Open", secondo WTA 1000 della stagione in corso sul cemento californiano di Indian Wells . Dopo aver ... Indian Wells: Alcaraz vittoria n° 100, Murray eliminato da Draper Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone, festeggia la 100esima vittoria della carriera irrompendo agli ottavi di finale di Indian Wells grazie al 76 63 inflitto all'olandese Tallon Griekspoor. Tra tutti i 28 numeri uno dello storia dell'Atp, Alcaraz raggiunge quota 100 vittorie alla partita numero 132 (bilancio 100 - 32), ...