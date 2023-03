Indian Wells: Alcaraz vittoria n° 100, Murray eliminato da Draper (Di martedì 14 marzo 2023) Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone, festeggia la 100esima vittoria della carriera irrompendo agli ottavi di finale di Indian Wells grazie al 76 63 inflitto all'olandese Tallon Griekspoor. Tra ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Carlos, numero 1 del tabellone, festeggia la 100esimadella carriera irrompendo agli ottavi di finale digrazie al 76 63 inflitto all'olandese Tallon Griekspoor. Tra ...

Indian Wells: Alcaraz vittoria n° 100, Murray eliminato da Draper Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone, festeggia la 100esima vittoria della carriera irrompendo agli ottavi di finale di Indian Wells grazie al 76 63 inflitto all'olandese Tallon Griekspoor. Tra tutti i 28 numeri uno dello storia dell'Atp, Alcaraz raggiunge quota 100 vittorie alla partita numero 132 (bilancio 100 - 32), ... Indian Wells, Sinner vola agli ottavi: affronterà Wawrinka Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi a Indian Wells battendo 7 - 6 (9/7), 6 - 4 il francese Adrian Mannarino, numero 68 al mondo. Il 21enne altoatesino affronterà Stan Wawrinka che ha superato Holger Rune 2 - 6, 7 - 6 (5), 7 - 5, ... Sinner - Wawrinka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 Jannik Sinner se la vedrà contro Stan Wawrinka negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). Dopo la vittoria all'esordio contro Gasquet, il classe 2001 si è ripetuto contro un altro francese, Adrian Mannarino, trionfando sempre in due set. Indian Wells: Swiatek doma Andreescu, ora la aspetta Raducanu 1 del mondo a sudarsi eccome la vittoria al terzo turno del "BNP Paribas Open", secondo WTA 1000 della stagione in corso sul cemento californiano di Indian Wells. Dopo aver vinto il primo 6-3 grazie ... ATP Indian Wells 2023, Wawrinka l'avversario di Sinner. Ok Alcaraz e Fritz, Paul elimina Hurkacz Tempo di ottavi di finale ad Indian Wells. In nottata Jannik Sinner ha fatto il suo dovere battendo Adrian Mannarino, e agli ottavi di finale lo aspetta Stan Wawrinka, artefice dell'inaspettata elimin ...