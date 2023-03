Indian Wells 2023: Sinner all’esame Wawrinka per sfatare il tabù ottavi nel deserto californiano (Di martedì 14 marzo 2023) Jannik Sinner è agli ottavi di finale del torneo Indian Wells e questa notte proverà a sfatare quello che finora ha rappresentanto un tabù nella sua storia in California, ovvero l’accesso ai quarti. Nelle passate due edizioni del torneo, infatti, l’azzurro è uscito di scena al quarto turno. Nel 2021 ad estrometterlo dalla competizione fu Taylor Fritz in una partita fortemente condizionata dal vento, mentre lo scorso anno arrivò il forfait prima del match contro Nick Kyrgios. ORDINE DI GIOCO MARTEDI 14 MARZO Oggi, all’interno di un programma che si preannuncia spettacolare in quel di ‘Tennis Paradise’, con tutti gli incontri maschili e femminili di ottavi di finale, Jannik sfiderà per la seconda volta in poche settimane Stan Wawrinka. Si tratta del ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Jannikè aglidi finale del torneoe questa notte proverà aquello che finora ha rappresentanto unnella sua storia in California, ovvero l’accesso ai quarti. Nelle passate due edizioni del torneo, infatti, l’azzurro è uscito di scena al quarto turno. Nel 2021 ad estrometterlo dalla competizione fu Taylor Fritz in una partita fortemente condizionata dal vento, mentre lo scorso anno arrivò il forfait prima del match contro Nick Kyrgios. ORDINE DI GIOCO MARTEDI 14 MARZO Oggi, all’interno di un programma che si preannuncia spettacolare in quel di ‘Tennis Paradise’, con tutti gli incontri maschili e femminili didi finale, Jannik sfiderà per la seconda volta in poche settimane Stan. Si tratta del ...

