Indagine Juve | la Uefa ottiene i nuovi atti dalla Procura

A dicembre l'organo di controllo finanziario della Uefa aveva avviato un'sul club per "potenziali violazioni delle norme sulle licenze e sul fair play finanziario". Con Nyon, laaveva ...CASO SERRA - La Corte poi precisa di fare riferimento solo a quello che è scritto nel referto arbitrale, non a quello che è accaduto con Serra che, infatti, è oggetto di un'altra: ' In primo ...Ovviamente va tutto quanto trattato al condizionale, dato che c'è in corso un'della Procura della Repubblica di Torino e dunque bisognerà attendere gli eventuali sviluppi. Il fatto è che non ...

Inchiesta Juventus, la mossa dei legali di Cherubini e Paratici riapre i giochi Virgilio Sport

Forse La Juventus riteneva che quella nota fosse fondamentale ... Federale deve iscrivere entro 30 giorni da quando riceve la notizia di reato a che le indagini non possono durare più di 60 giorni. Se ...Ben diversa, invece, è la visione sul futuro che hanno i legali della Juventus e dei suoi tesserati ed ex tesserati. Al di là del discorso “carte segrete”, i vari collegi difensivi restano convinti de ...