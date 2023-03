Incredibile Haaland | segna 5 gol al Lipsia in meno di un' ora | eguagliato il record di Messi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Laudantes : Con i 5 gol di Haaland l'Inter starebbe 5-0 incredibile fantastico wow grazie calciatori brutti - fedemnss : Incredibile Pep che toglie Haaland per preservare il record di Messi - TitanACM : Incredibile Haaland, cosa può fare un centravanti forte di questo livello. Noi giochiamo senza punta dal 2012 quand… - leggoit : Incredibile Haaland, segna 5 gol al Lipsia in meno di un'ora ed eguaglia il record di Messi - CalcioNews24 : Incredibile #Haaland -

Erling. Il centravanti norvegese del Manchester City , nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League , conferma la sua stagione magica con una performance assolutamente ...... e che per questo sembra ancora piùnel presente. Non è il solito discorso anti - ... In fondo Mbappé, Vinícius e" così come Di Stéfano, Pelé, Cruijff, Maradona, Van Basten, Ronaldo ...indiscrezione di RMC Sport: il Psg vuole offrire 197 milioni di euro al Manchester City per Erling

Erling Haaland, l’uomo dei record: nessuno come lui Calcio in Pillole

All'Etihad Stadium di base non c'è mai stata partita: cinque reti segnate da Haaland, una rete siglata da Gündogan e il sigillo finale di De Bruyne fissa il punteggio su un incredibile 7-0 che ...Non si ferma più il Manchester City,non si ferma Haaland che dei sei gol che la squadra di Guardiola ha dato al Lipsia ne ha messi a segno cinque. Come lui soltanto Messi in Champions League, la pulce ...