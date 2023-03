(Di martedì 14 marzo 2023) Laha chiesto e ricevuto i nuovi atti delladirelativi all'Prisma e continua a monitorare la situazione dellantus. Come annunciato lo scorso 1°dicembre, il massimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : La #Uefa ha chiesto alla Procura di Torino gli atti delle indagini suppletive svolti nell'ambito dell'inchiesta sui… - MaxNerozzi : La #Uefa ha chiesto gli atti delle indagini suppletive fatte dalla Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sui… - ZZiliani : - A giorni pronunciamento Corte UE su conflitto #Superlega-#UEFA - 23 marzo Consiglio di Stato su “carta #COVISOC”… - Maxitaly69 : La Procura di Torino -riferisce @cmdotcom in questo articolo - sportli26181512 : Inchiesta Uefa, le nuove carte sulla Juve in arrivo dalla Procura di Torino: Inchiesta Uefa, le nuove carte sulla J… -

Laha chiesto e ricevuto i nuovi atti della Procura di Torino relativi all'Prisma e continua a monitorare la situazione della Juventus. Come annunciato lo scorso 1°dicembre, il massimo ...Commenta per primo Lacontinua a monitorare la vicenda Juventus e vuole vederci chiaro: la Federazione europea ha chiesto e ricevuto i nuovi atti della Procura di Torino relativi all'Prisma . Lo riferisce La ...I tre centrali sono oggetto dell'penale. Per questo l'potrebbe decidere sanzioni a prescindere dall'esito dei processi sportivi della Figc'. La Gazzetta dello Sport: 'Laha ...

Inchiesta Uefa, le nuove carte sulla Juve in arrivo dalla Procura di Torino La Gazzetta dello Sport

Proprio in merito a quest’inchiesta, emergono importanti novità. La Juventus è ancora immersa all’interno di un processo giudiziario, che mette ombra su tutto il futuro del club. Per quanto riguarda i ...Su Gazzetta: Indagine Uefa: in arrivo le nuove carte dalla Procura di Torino.La Uefa ha chiesto e ricevuto i nuovi atti della Procura di Torino relativi all’inchiesta Prisma e continua ...