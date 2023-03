Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ricapitolando: l’#UEFA si è stufata di attendere le lungaggini della FJGC e ha chiesto direttamente alla Procura di… - ZZiliani : In Spagna il #Barcellona imbroglia (corruzione arbitri) e 18 club di 1^ divisione lo denunciano: tranne il #Real, c… - sportmediaset : Inchiesta Prisma, la Uefa ha chiesto e ottenuto i nuovi atti sulla Juve #prisma #uefa #juventus - soloiltoro : RT @ZZiliani: Ricapitolando: l’#UEFA si è stufata di attendere le lungaggini della FJGC e ha chiesto direttamente alla Procura di Torino, o… - CalcioNews24 : Inchiesta Prisma, Gravina sulle carte COVISOC: «Cultura del sospetto diffusa» -

... il mese di marzo per la Juventus è anche quello dell'udienza preliminare davanti al Gup fissata per il 27 che riguarda l', quella della procura di Torino. Sono 12 gli indagato, come ...Tutte le tappe dell'' sui conti della Juventus JUVE - SAMP LIVE 26 NOVEMBRE 2021: SCOPPIA IL CASO PLUSVALENZE Sono i giorni in cui la Guardia di Finanza perquisisce le sedi di Torino ...Intanto la Uefa ha chiesto e ottenuto dalla procura di Torino gli atti dell'ed ha aperto un'indagine sulla Juventus per verificare se ci siano estremi per un processo sportivo anche ...

La Juventus dal canto suo, dopo la pesante sconfitta in campionato da parte del Napoli (5-1 al San Paolo il 13 gennaio), si era vista togliere 15 punti dal giudice sportivo in merito all’inchiesta ...Le indagini per il filone stipendi proseguiranno fino a fine marzo proprio quando è fissata, lunedì 27 presso il Tribunale di Torino, l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma sui conti della ...