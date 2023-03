Inchiesta Juventus, doppia brutta notizia da UEFA e FIGC: cos’è successo (Di martedì 14 marzo 2023) La Juventus ha vinto contro la Sampdoria nell’ultima giornata di Serie A, ma la partita più importante dei bianconeri si sta giocando nei tribunali. C’è il forte rischio infatti di sanzioni ben più gravi dell’attuale -15 in classifica, tra Italia ed Europa. Di seguito le ultime notizie in merito: La UEFA mette nel mirino la Juventus Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la vicenda riguardante la Juventus è entrata sotto la lente d’ingrandimento della UEFA, di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Ci sono ulteriori sviluppi sul caso Juventus. La UEFA, infatti, ha chiesto e ricevuto i nuovi atti della Procura di Torino relativi all’Inchiesta Prisma e continua a monitorare la situazione finanziaria del ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 marzo 2023) Laha vinto contro la Sampdoria nell’ultima giornata di Serie A, ma la partita più importante dei bianconeri si sta giocando nei tribunali. C’è il forte rischio infatti di sanzioni ben più gravi dell’attuale -15 in classifica, tra Italia ed Europa. Di seguito le ultime notizie in merito: Lamette nel mirino laCome riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la vicenda riguardante laè entrata sotto la lente d’ingrandimento della, di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Ci sono ulteriori sviluppi sul caso. La, infatti, ha chiesto e ricevuto i nuovi atti della Procura di Torino relativi all’Prisma e continua a monitorare la situazione finanziaria del ...

