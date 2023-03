Incendio a Roma, lasciano l’asciugacapelli acceso e l’appartamento prende fuoco: paura per due donne (Di martedì 14 marzo 2023) Roma. Un Incendio improvviso, divampato nella mattinata odierna e, per il momento, senza una causa apparente. Le fiamme hanno preso d’assalto un appartamento all’interno di una palazzina che, per motivi di sicurezza, dopo l’intervento di Vigili del fuoco e Carabinieri, è stata completamente evacuata. Roma, due incendi auto a Casal Bertone, 5 macchine distrutte Incendio in un appartamento a Roma Una mattinata apparentemente tranquilla, quella di oggi, martedì 14 marzo 2023, nel Municipio VII, tra i quartieri Don Bosco e Cinecittà. Tutto però ha preso una piega completamente diversa, inaspettata, intorno alle ore 11.00, perché un Incendio improvviso è divampato all’interno di un appartamento di Via Guido Zanobini 66. Le fiamme hanno rapidamente iniziato la loro avanzata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023). Unimprovviso, divampato nella mattinata odierna e, per il momento, senza una causa apparente. Le fiamme hanno preso d’assalto un appartamento all’interno di una palazzina che, per motivi di sicurezza, dopo l’intervento di Vigili dele Carabinieri, è stata completamente evacuata., due incendi auto a Casal Bertone, 5 macchine distruttein un appartamento aUna mattinata apparentemente tranquilla, quella di oggi, martedì 14 marzo 2023, nel Municipio VII, tra i quartieri Don Bosco e Cinecittà. Tutto però ha preso una piega completamente diversa, inaspettata, intorno alle ore 11.00, perché unimprovviso è divampato all’interno di un appartamento di Via Guido Zanobini 66. Le fiamme hanno rapidamente iniziato la loro avanzata ...

