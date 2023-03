INAF di Roma | Concorso per 1 Tecnologo III Livello

(Di martedì 14 marzo 2023) L’Istituto Nazionale di Astrofisica Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali diha appena pubblicato un Bando diper l’assunzione di 1III, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di due anni.di: Cosa c’è da Sapere L’é un Ente che si occupa di ricerca scientifica in uno dei settori più affascinanti a cui si possa pensare. Chi ci legge da tempo sa bene quanto ci piaccia mettervi a conoscenza di questi Bandi. Oggi vi presentiamo questa opportunità che si presenta presso la sede di, per la quale si seleziona undi III. Il Professionista darà supporto ai ricercatori avvalendosi delle più ...

Nello stabilimento di Campi Bisenzio (FI), Leonardo ha realizzato, in collaborazione con l', la ... Oltre allo strumento RIME, Thales Alenia Space ha realizzato con l'Università diLa Sapienza, ...... il cui direttore e fondatore è uno scienziato romano, con lauera e dottorato conseguiti aTre ... spiega Alù a Media, dunque onde radio, non visibili, "ma stiamo lavorando a un altro setup ..."Questa misura di polarizzazione di IXPE aggiunge un tassello mancante al puzzle della pulsar wind nebula Vela", dice Alessandro Di Marco, ricercatore dell'/IAPS diche ha contribuito all'...

Ecco le galassie che hanno reionizzato l’universo Media Inaf

Per la prima volta è stato possibile misurare la luce proveniente da alcune delle prime galassie nella storia dell'universo, per capire come hanno plasmato la materia e il gas che le circondava. Quell ...Il telescopio spaziale Webb ha individuato le galassie che hanno reionizzato l’Universo. Un team internazionale di ricercatrici e ricercatori guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) ha i ...