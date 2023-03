In una villa confiscata 'convivranno' ndranghetisti e profughi (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - Una comunità ucraina e la famiglia ‘ndranghetista dei Papalia condivideranno gli spazi di una villa confiscata a Buccinasco, piccolo Comune vicino a Milano chiamato a confrontarsi con la presenza della criminalità organizzata e diversi fatti di sangue nella sua storia recente. E' l'epilogo di una vicenda approdata, dice il sindaco Rino Pruiti all'AGI, “a un compromesso anche per il disinteresse dello Stato a custodire un bene così prezioso”. E per un antico errore del Demanio che nel 2015 “con la confisca tagliò la villetta dei Papalia di via Nearco con un coltello” lasciando le parti in comune, tra cui il cortile, agli esponenti del clan. In quel momento Rocco Papalia stava finendo di scontare 26 anni di carcere e quel cortile è diventato uno spazio per dibattiti e iniziative antimafia. Poi il boss ha finito di espiare la sua pena e la moglie ... Leggi su agi (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - Una comunità ucraina e la famiglia ‘ndranghetista dei Papalia condivideranno gli spazi di unaa Buccinasco, piccolo Comune vicino a Milano chiamato a confrontarsi con la presenza della criminalità organizzata e diversi fatti di sangue nella sua storia recente. E' l'epilogo di una vicenda approdata, dice il sindaco Rino Pruiti all'AGI, “a un compromesso anche per il disinteresse dello Stato a custodire un bene così prezioso”. E per un antico errore del Demanio che nel 2015 “con la confisca tagliò la villetta dei Papalia di via Nearco con un coltello” lasciando le parti in comune, tra cui il cortile, agli esponenti del clan. In quel momento Rocco Papalia stava finendo di scontare 26 anni di carcere e quel cortile è diventato uno spazio per dibattiti e iniziative antimafia. Poi il boss ha finito di espiare la sua pena e la moglie ...

