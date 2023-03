In Russia è vietato criticare l’operazione militare in Ucraina (Di martedì 14 marzo 2023) La Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha approvato una legge che rende più stringenti le limitazioni alle critiche sulla cosiddetta Operazione militare speciale in Ucraina. La Duma ha approvato una legge che punisce la diffusione in Russia di “notizie false” sull’operazione militare in Ucraina La normativa prevede infatti pene molto severe per la diffusione di “notizie false” e in caso di diffamazione di tutti i partecipanti all’operazione, non più solo i militari delle forze armate regolari, ma anche per i “volontari”, compresi dunque quelli della Wagner. Le ultime modifiche introdotte alla normativa includono “i volontari che contribuiscono allo svolgimento dell’operazione militare speciale russa in Ucraina” ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 marzo 2023) La Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha approvato una legge che rende più stringenti le limitazioni alle critiche sulla cosiddetta Operazionespeciale in. La Duma ha approvato una legge che punisce la diffusione indi “notizie false” sulinLa normativa prevede infatti pene molto severe per la diffusione di “notizie false” e in caso di diffamazione di tutti i partecipanti al, non più solo i militari delle forze armate regolari, ma anche per i “volontari”, compresi dunque quelli della Wagner. Le ultime modifiche introdotte alla normativa includono “i volontari che contribuiscono allo svolgimento delspeciale russa in” ...

