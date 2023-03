In Italia 126 centri per cura disturbi alimentari, Iss aggiorna mappa (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono 126 in Italia i centri dedicati alla cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, di cui 112 pubblici e 14 appartenenti al settore del privato accreditato. Il maggior numero dei centri (63) si trova nelle regioni del Nord (in particolare 20 in Emilia Romagna e 15 in Lombardia), al centro ve ne sono 23 (di cui 8 nel Lazio e 6 in Umbria), mentre 40 sono distribuiti tra il Sud e le Isole (12 in Campania e 7 in Sicilia). Con l’aggiornamento della piattaforma online dedicata a questi centri (censimento al 28 febbraio) è questa la mappatura territoriale dell’Istituto superiore di sanità (Iss), pubblicata in vista della giornata del ‘Fiocchetto lilla’, coordinata dal Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss, e realizzata ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono 126 indedicati alladeidella nutrizione e dell’alimentazione, di cui 112 pubblici e 14 appartenenti al settore del privato accreditato. Il maggior numero dei(63) si trova nelle regioni del Nord (in particolare 20 in Emilia Romagna e 15 in Lombardia), al centro ve ne sono 23 (di cui 8 nel Lazio e 6 in Umbria), mentre 40 sono distribuiti tra il Sud e le Isole (12 in Campania e 7 in Sicilia). Con l’mento della piattaforma online dedicata a questi(censimento al 28 febbraio) è questa latura territoriale dell’Istituto superiore di sanità (Iss), pubblicata in vista della giornata del ‘Fiocchetto lilla’, coordinata dal Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss, e realizzata ...

In Italia 126 centri per cura disturbi alimentari, Iss aggiorna mappa

Sono 126 in Italia i centri dedicati alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di cui 112 pubblici e 14 appartenenti al settore del privato accreditato. Il maggior numero dei centri (63) si trova nelle regioni del Nord (in particolare 20 in Emilia Romagna e 15 in Lombardia), al centro ve ne sono 23 (di cui 8 nel Lazio e 6 in Umbria), mentre 40 sono distribuiti tra il Sud e le Isole (12 in Campania e 7 in Sicilia).

E' stata aggiornata la piattaforma online dei centri dedicati alla cura dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione: l'ultimo censimento ha contato, al 28 febbraio 2023, 126 strutture sparse su tutto il territorio nazionale, di cui 112 pubbliche (appartenenti al Servizio sanitario nazionale - Ssn) e 14 appartenenti al settore del privato accreditato.