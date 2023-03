"In giro per Milano in mutande": Chiara Ferragni, la foto-scandalo | Guarda (Di martedì 14 marzo 2023) Chiara Ferragni dimentica i pantaloni a casa. Questo avranno pensato i suoi tanti fan vedendo le ultime foto da lei pubblicate. Sì perché l'influencer si è immortalata su Instagram mentre era in giro per Milano. Fin qui nulla di strano se non fosse che indossa solo slip. Come si vede dalle sue stories, la moglie di Fedez sfoggia solo un collant velato, giacca di pelle, sneakers e cappellino. Un look destinato a sponsorizzare un noto brand francese di moda ma che scatena subito la polemica. Nel giro di pochi minuti l'imprenditrice digitale viena travolta da critiche e commenti negativi. "Ma combinata così per andare dove? Mi auguro solo per fare foto", dice un'utente mentre un altro gli fa eco: "Chiara Ferragni vi consiglia la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023)dimentica i pantaloni a casa. Questo avranno pensato i suoi tanti fan vedendo le ultimeda lei pubblicate. Sì perché l'influencer si è immortalata su Instagram mentre era inper. Fin qui nulla di strano se non fosse che indossa solo slip. Come si vede dalle sue stories, la moglie di Fedez sfoggia solo un collant velato, giacca di pelle, sneakers e cappellino. Un look destinato a sponsorizzare un noto brand francese di moda ma che scatena subito la polemica. Neldi pochi minuti l'imprenditrice digitale viena travolta da critiche e commenti negativi. "Ma combinata così per andare dove? Mi auguro solo per fare", dice un'utente mentre un altro gli fa eco: "vi consiglia la ...

