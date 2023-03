In Germania ci credono, la strategia dell’Eintracht è di far innervosire il Napoli (Di martedì 14 marzo 2023) L’avvicinamento alla sfida di Champions di domani tra Napoli e Eintracht scalda anche la Faz. La testata tedesca rimarca le parole dell’allenatore Glasner che non vuole darsi per vinto, nonostante lo svantaggio dell’andata. La squadra di Francoforte è stata sconfitta all’andata in casa per 2-0 e la rimonta non sembra un’impresa impossibile per il tecnico tedesco che indica la strada «Abbiamo ancora una possibilità. Se prendiamo l’iniziativa, è probabile che diventino un po’ nervosi». La Faz ricorda che l’impresa è molto ardua “Nell’unico duello con il Napoli fino a questo momento, negli ottavi di finale della Coppa Uefa 1994/1995, il Francoforte vinse 1-0 in trasferta a Napoli. Adesso però il Napoli ha dominato con facilità tutte le partite casalinghe di Champions League. Ha segnato ben undici gol tra Rangers (3-0), ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) L’avvicinamento alla sfida di Champions di domani trae Eintracht scalda anche la Faz. La testata tedesca rimarca le parole dell’allenatore Glasner che non vuole darsi per vinto, nonostante lo svantaggio dell’andata. La squadra di Francoforte è stata sconfitta all’andata in casa per 2-0 e la rimonta non sembra un’impresa impossibile per il tecnico tedesco che indica la strada «Abbiamo ancora una possibilità. Se prendiamo l’iniziativa, è probabile che diventino un po’ nervosi». La Faz ricorda che l’impresa è molto ardua “Nell’unico duello con ilfino a questo momento, negli ottavi di finale della Coppa Uefa 1994/1995, il Francoforte vinse 1-0 in trasferta a. Adesso però ilha dominato con facilità tutte le partite casalinghe di Champions League. Ha segnato ben undici gol tra Rangers (3-0), ...

