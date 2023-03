In Emilia-Romagna 2.200 studenti e 100 classi coinvolte in un progetto educativo gratuito sulla pelle (Di martedì 14 marzo 2023) Il progetto "Euphidra for Kids" è un'iniziativa educativa completamente gratuita che insegna ai bambini a prendersi cura della propria pelle. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 marzo 2023) Il"Euphidra for Kids" è un'iniziativa educativa completamente gratuita che insegna ai bambini a prendersi cura della propria. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : 200 persone, 4 ore ad ascoltarci e discutere come dar corpo all’avventura del partito liberal-democratico. L’entusi… - serracchiani : Cancellano il #redditodicittadinanza e copiano le buone pratiche varate dal @pdnetwork in Friuli Venezia Giulia e i… - LaVeritaWeb : La Procura investiga per truffa aggravata anche per una richiesta di finanziamento da 38 milioni di euro. La Region… - Renato74882294 : @alexio747 Eurodeputata, Deputata in carica, vice presidente regione Emilia Romagna. Non mi pare esattamente che sia nessuno. - AssembleaER : #AssembleaER In discussione la risoluzione di @Marzap17 (@gruppopder) per la tutela e rilancio della sede Rai dell'Emilia-Romagna @aulaER -