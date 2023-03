"Impatto fatale": travolto in strada, è morto Vincenzo Spera (Di martedì 14 marzo 2023) È deceduto presso il punto di rianimo del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino di Genova il promoter musicale Vincenzo Spera. Era stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dopo essere stato investito da un ciclomotore in corso Magenta. Vani i tentativi di rianimare il paziente dell'equipe di anestesiti diretta dal dottor Giordano Casalini, che ha constatato il decesso pochi istanti dopo l'una. Lo comunica la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Policlinico San Martino. Spera era un uomo molto noto nell'ambito dell'organizzazione di eventi musicali live. Con la sua Duemila Grandi Eventi, che opera a Genova dal 1974, ha svolto incarichi importanti in tutta Italia e anche all'estero (Cina, Sud-Est asiatico, Spagna, Kazakistan). Inoltre era presidente di Assomusica dal 2011, e ha ricoperto gli incarichi di componente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) È deceduto presso il punto di rianimo del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino di Genova il promoter musicale. Era stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dopo essere stato investito da un ciclomotore in corso Magenta. Vani i tentativi di rianimare il paziente dell'equipe di anestesiti diretta dal dottor Giordano Casalini, che ha constatato il decesso pochi istanti dopo l'una. Lo comunica la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Policlinico San Martino.era un uomo molto noto nell'ambito dell'organizzazione di eventi musicali live. Con la sua Duemila Grandi Eventi, che opera a Genova dal 1974, ha svolto incarichi importanti in tutta Italia e anche all'estero (Cina, Sud-Est asiatico, Spagna, Kazakistan). Inoltre era presidente di Assomusica dal 2011, e ha ricoperto gli incarichi di componente della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachelucane : PALOMONTE INCIDENTE FATALE, GIADA MUORE A 21 ANNI - La giovane, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'… - Daniela95667990 : @adowasser Lei aveva detto che al cica 2036,un piccolo pianetino avrà un impatto fatale sulla nostra terra,e più ho… - infoitinterno : Via Emilia, fatale l’impatto contro un palo della luce - lacittanews : Ancora morti sulla A14. Antonio Di Sabato era alla guida di un tir che intorno alle 14 di ieri, lunedì 6 marzo 2023… - infoitinterno : Impatto fatale fra mezzi pesanti in autostrada -