Imolese-Ancona in ritardo, manca l'ambulanza: tutti gli aggiornamenti (Di martedì 14 marzo 2023) Non è ancora iniziata per una questione di sicurezza la partita tra Imolese ed Ancona, valida per la 32^ giornata del girone B della Serie C, prevista per le 18. La motivazione sta nell'assenza dell'ambulanza. Per regolamento senza il regolare servizio medico la gara non può iniziare e, quindi, l'arbitro, Di Reda di Molfetta, i guardalinee e le squadre stanno aspettando l'arrivo allo stadio dell'ambulanza. SportFace.

