Ilary Blasi: ecco cosa dirà nell'intervista a Verissimo | Data di uscita vicina (Di martedì 14 marzo 2023) Per Ilary Blasi sta per arrivare il momento di dire la sua e lo farà in televisione da Silvia Toffanin a Verissimo. Come vi abbiamo già riportato Ilary Blasi è in procinto di tornare al timone di L'isola dei famosi che andrà in onda come sempre su Canale 5 e in virtù di questo ritorno parteciperà al salotto di Silvia Toffanin per promuovere uno dei reality più seguiti della televisione. Naturalmente il ritorno di Ilary Blasi in televisione si porta dietro anche molta curiosità rispetto alla situazione con Francesco Totti, la separazione e la "lotta" mediatica che ha animato il web in questi mesi a cominciare da quel fatidico 11 luglio in cui è stata ufficializzata la separazione e dopo settimane durante le quali invece era stata costantemente smentita dai ...

