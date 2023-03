Ilaria Purini prima donna art director dell’American Academy di Roma

(Di martedì 14 marzo 2023) L’Americanin Rome ha annunciato che la curatricePuriè stata selezionata per un mandato triennale come Andrew Heiskell Artsnella sede dell’Accademia aPurisarà laitaliana a ricoprire questa carica. Storica dell’arte, curatrice e ricercatrice,arriva all’Accademia dalla Contemporary Art Society di Londra, dove ha ricoperto il ruolo di curatrice dei programmi, lavorando a fianco di artisti contemporanei in tutta la Gran Bretagna, rivolgendo particolare attenzione all’espansione delle narrazioni e delle pratiche artistiche. Ha inoltre ricoperto ruoli curatoriali presso il Victoria & Albert Museum, la Tate Modern, il Solomon R. Guggenheim ...

La nomina di Ilaria Puri Purini all'American Academy in Rome Inside Art

