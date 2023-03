Il volo 'low cost' del Brentford, nuovo miracolo della Premier League (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - La sconfitta sul campo dell'Everton, l'11 marzo, ha interrotto il volo del Brentford che in Premier League non perdeva dal 23 ottobre, ben 12 partite e la più lunga striscia di imbattibilità della massima serie inglese. Il piccolo club della periferia ovest di Londra, tornato nel 2021 nell'Olimpo del football dopo 74 anni, ha una rosa che vale in tutto 284 milioni di euro eppure in questa stagione ha già battuto in casa 4-0 il Manchester United (752 milioni) e 3-1 il Liverpool (925 milioni) e 3-1 fuori casa il Manchester City che vale oltre un miliardo, oltre ad aver fermato sul pareggio (1-1) la capolista Arsenal. Proprio i Gunners sono stati l'unica delle 'Sei grandi' capace di sconfiggere le api, come è soprannominata la squadra. Il miracolo del ... Leggi su agi (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - La sconfitta sul campo dell'Everton, l'11 marzo, ha interrotto ildelche innon perdeva dal 23 ottobre, ben 12 partite e la più lunga striscia di imbattibilitàmassima serie inglese. Il piccolo clubperiferia ovest di Londra, tornato nel 2021 nell'Olimpo del football dopo 74 anni, ha una rosa che vale in tutto 284 milioni di euro eppure in questa stagione ha già battuto in casa 4-0 il Manchester United (752 milioni) e 3-1 il Liverpool (925 milioni) e 3-1 fuori casa il Manchester City che vale oltre un miliardo, oltre ad aver fermato sul pareggio (1-1) la capolista Arsenal. Proprio i Gunners sono stati l'unica delle 'Sei grandi' capace di sconfiggere le api, come è soprannominata la squadra. Ildel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Regali Festa del papà, le idee low cost da prendere al volo - MarioFCIM : Aggiornamento su Laporta. È sul mio volo per Barcellona. Un low cost Vueling per risparmiare i soldi per permetters… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Il volo 'low cost' del #BrentfordFC , nuovo miracolo della #PremierLeague - Agenzia_Italia : Il volo 'low cost' del #BrentfordFC , nuovo miracolo della #PremierLeague - xXSDXxHD : @InterHubOff @Gazzetta_it @mongiaka_96 gli tocca andare con il volo low cost… stiamo messi di merda ?? -