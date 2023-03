Il vertice Aukus sui sottomarini nucleari

(Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro australiano Anthony Albanese e quello britannico Rishi Sunak, si riuniscono alla base navale Point Loma di San Diego per illustrare i dettagli del patto di sicurezza che lega le tra nazioni, il cosiddetto, che rafforza la cooperazione in materia di difesa tra i tre alleati di fronte alla minaccia di una Cina che continua a espandere la sua influenza nell’Indo-Pacifico. L’ultima volta che i leader di Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia si sono riuniti per affrontare un avversario nel Pacifico è stato in occasione della Seconda guerra mondiale. Allora il nemico era il Giappone imperialista. Oggi, è l’assertività di Pechino a preoccupare i tre Paesi. Quanto deciso a San Diego è il risultato di un anno e mezzo di negoziato, con l’obiettivo di dotare Canberra dia propulsione ...

Vertice Usa, Australia e Regno Unito: con l'intesa sui sottomarini parte l'accordo Aukus la Repubblica

I leader di Stati Uniti, Regno Unito e Australia si incontrano a San Diego per fare il punto sul patto di sicurezza Aukus. Al centro dell'iniziativa, la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare