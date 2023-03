Il tumore | la parrucca e la rivelazione al figlio | Concita De Gregorio e l' intervista choc

(Di martedì 14 marzo 2023) Anticipazione bomba di Belve, il programma di Rai2 con Francesca Fagnani. Ora arriva la spifferata su Dagospia (sempre ben informato sui fatti della tv e non solo). "Ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto. Adesso porto una", confessaDe. "Quando hanno scritto che mi sono fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni sono stata sul punto di chiamare il direttore perché preferirei avere i miei capelli", continua la De. Il momento più brutto della sua vita, come racconta a Belve, è stato quando ha dovuto spiegare al più piccolo dei suoi(che vive in Australia) la sua battaglia contro il. "Volevo farlo di persona", dice. Molti, in questi giorni, hanno parlato del suo silenzio. "Volevo evitare che tutti si rivolgessero a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Operata di #tumore, porto la parrucca'. Concita #DeGregorio choc a #Belve #rai2 #tv #14marzo #iltempoquotidiano… - MCalcioNews : Concita De Gregorio a Belve parla per la prima volta del tumore, della parrucca che indossa -

...Nel 2015 ha scoperto di essere malata die attraverso le sue pagine social ha voluto raccontare ai suoi fan il suo percorso di cura per sconfiggere la malattia, ritraendosi senzae ...... ma più soldi per chi ha a che fare con malattie di. Nella parte dedicata al Question time (... Il costo di unasi aggira tra i mille e i 3mila euro e la sua durata è pari a 8 - 12 mesi, ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Gambe e braccia amputate per uninesistente: Bebe Vio l'aiuta a scegliere le protesi

Banca della parrucca: come donare i capelli (e un sorriso in più) alle ... greenMe.it

Per la prima volta Concita De Gregorio parla del tumore contro cui sta lottando, della parrucca che indossa. Stasera a Belve Per la prima volta Concita De Gregorio parla del cancro, della malattia di ...Concita De Gregorio in una lunga intervista a Francesca Fagnani per Belve, programma in onda questa sera di martedì 14 marzo, ha raccontato ...