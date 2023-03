Il trattato degli Oceani profondi è cruciale ma non basta | il nostro governo è ancora in alto mare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) La scorsa settimana si è concluso a New York l’incontro internazionale dell’Onu, che dopo vent’anni di trattative in bilico ha approvato un documento: il(High Seas Treaty). “Questopuò garantire la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica marina di oltre due terzi delspazioco che sostiene la vita”, ha spiegato Antonio Guterres, Segretario Generale dell’Onu. Questo passo si compie a 40 anni di distanza dalla Convenzione sulla Legge del(Convention on the Law of the Sea), nella quale erano stati istituiti glicome acque internazionali alle quali non si estendevano giurisdizioni nazionali per i diritti ...