“Il teatro Giuditta Pasta non è la Scala: a Saronno serve il Comune” (Di martedì 14 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Il teatro Pasta non è la Scala di Milano. Non ha la capacità di attrarre altri contributi se non quelli comunali. La fondazione non può reggersi da sola. Il contributo del Comune è indispensabile e dovrà restare sui 200 mila euro”: è questo uno dei passaggi cruciali della conferenza stampa con cui nei giorni scorsi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 14 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Ilnon è ladi Milano. Non ha la capacità di attrarre altri contributi se non quelli comunali. La fondazione non può reggersi da sola. Il contributo delè indispensabile e dovrà restare sui 200 mila euro”: è questo uno dei passaggi cruciali della conferenza stampa con cui nei giorni scorsi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMSNEWSOFFICIAL : A + A STORIA DI UNA PRIMA VOLTA di Giuliano Scarpinato in scena al @TeatrodiSaronno il 14 marzo - MontiFrancy82 : A + A STORIA DI UNA PRIMA VOLTA di Giuliano Scarpinato in scena al @TeatrodiSaronno il 14 marzo - SMSNEWSOFFICIAL : A + A STORIA DI UNA PRIMA VOLTA di Giuliano Scarpinato in scena al Teatro Giuditta Pasta il 14 marzo - TeatrodiSaronno : Al Giuditta Pasta la nuova produzione per l’infanzia del teatro Nazionale di Genova - TeatrodiSaronno : ???????????Tornano gli appuntamenti di Teatro Ragazzi DOMENICA 5 MARZO 2023 | ore 16.00 @teatrodigenova LETTERE DA M… -