Il Tar della Campania vieta la trasferta al Maradona ai tifosi dell' Eintracht di Francoforte (Di martedì 14 marzo 2023) Adesso è ufficiale. I tifosi dell'Eintracht Francoforte, residenti nella città tedesca, non potranno assistere al match di Champions league allo stadio Maradona che si giocherà mercoledì alle 21. Il Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato dalla squadra tedesca dopo il provvedimento adottato dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, con il quale è stata vietata la vendita di tagliandi della gara Napoli-Eintracht per i residenti a Francoforte. Il primo ricorso presentato dall'Eintracht, che vietava la vendita dei tagliandi degli ospiti in tutta la Germania, era stato accolto sabato 11 marzo. La quinta sezione del ...

