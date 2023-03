«Il successo delle reti VPN è figlio di una maggiore consapevolezza», l’intervista a Cristian Gianni di NordVPN (Di martedì 14 marzo 2023) Un tempo bastava installare sul proprio pc un software antivirus per essere quasi certi di non incappare in un malintenzionato della rete. Con l’evoluzione del mondo digitale, però, sono aumentati anche i fattori di rischio a cui aziende e singoli utenti sono soggetti. Il mondo iperconnesso, infatti, ha i suoi lati positivi e negativi. Ovviamente, nonostante un calo nelle vendite, programmi di protezione da virus (che siano malware, spyware, bot o phishing) sono sempre molto utili per aumentare il livello di protezione, ma ci sono dei sistemi di “connessioni attraverso una rete privata (e crittografata)” che permettono di eludere (seppur non al 100%) intromissioni da parte di terze persone. Di tutto ciò abbiamo parlato con Cristian Gianni, Country Manager per l’Italia di NordVPN, azienda leader nel settore delle ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 marzo 2023) Un tempo bastava installare sul proprio pc un software antivirus per essere quasi certi di non incappare in un malintenzionato della rete. Con l’evoluzione del mondo digitale, però, sono aumentati anche i fattori di rischio a cui aziende e singoli utenti sono soggetti. Il mondo iperconnesso, infatti, ha i suoi lati positivi e negativi. Ovviamente, nonostante un calo nelle vendite, programmi di protezione da virus (che siano malware, spyware, bot o phishing) sono sempre molto utili per aumentare il livello di protezione, ma ci sono dei sistemi di “connessioni attraverso una rete privata (e crittografata)” che permettono di eludere (seppur non al 100%) intromissioni da parte di terze persone. Di tutto ciò abbiamo parlato con, Country Manager per l’Italia di, azienda leader nel settore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Con il successo a Östersund, Dorothea Wierer entra nella lista delle italiane più vincenti della storia delle disci… - silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - GiorgiaMeloni : Sulla tragedia di Cutro ho sentito e letto delle ricostruzioni francamente surreali. Vi spiego cosa è successo e co… - _singularitykth : @Pantoufle23 @hyunlixbabies Il privilegio delle big3 non è dovuto ai BTS, ma il successo dei BTS è dovuto ai BTS.… - beadevix : RT @Baccotvnews: Comunque faccio sempre più fatica ad attendere fino alle 21:40 per l'inizio di uno show o di una fiction. E' noioso dover… -