Il sindaco di Bologna dà lo Ius soli onorario ai nati in città (e ne parla nelle scuole). L'attacco di Lega e FdI (Di martedì 14 marzo 2023) Bolognesi dal primo giorno: è questo il nome dell'iniziativa lanciata dal Comune del capoluogo emiliano, nel mese di giugno 2022. Il Consiglio di Palazzo D'Accursio ha approvato una modifica allo statuto comunale per riconoscere la cittadinanza onoraria per tutti i minori stranieri residenti in città, nati in Italia da genitori stranieri con regolare permesso di soggiorno, oppure nati all'estero ma che abbiano alle spalle un ciclo scolastico o di formazione professionale iniziato e concluso in Italia. Insomma, uno ius soli in salsa bolognese, che ha previsto anche una campagna di comunicazione. Tra i protagonisti di un ciclo di incontri, il primo cittadino Matteo Lepore. nelle scuole e nei luoghi di cultura della città, il sindaco è impegnato nel ...

