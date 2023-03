Il ritratto cinematografico del gentleman britannico | i ruoli iconici di Michael Caine

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 marzo 2023) Il 14 marzo 1933, nasceva a Londra ildel cinema: l’unico ed inimitabile, che oggi compie 90 anni. Con 130 film alle spalle, due premi Oscar e candidature ai premi per cinque decadi consecutive,ha sicuramente guadagnato un posto nella storia del cinema. Il supporto da Oscar diin “Hannah e le sue sorelle” – Photo Credits m.imdb.comElliot, un inetto che tradisce la propria moglie Hannah (Mia Farrow) con sua cognata (Barbara Hershey), vale ail primo premio Oscar come miglior attore non protagonista. Nei panni di un uomo timido e impacciato,in “Hannah e le sue sorelle” (1986, Woody Allen) ha ...