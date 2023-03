Il ritorno della donna sexy (Di martedì 14 marzo 2023) La 95° edizione degli Oscar si è appena conclusa a Los Angeles senza grandi colpi di scena, sottolineando il ritorno al vero significato di questo evento ovvero riconoscere il valore dei professionisti internazionali della settima arte tralasciando la necessità di farne un fenomeno mediatico fine a se stesso. Lo conferma il film vincitore, Everything Everywhere All at Once, capolavoro indiscusso dei registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Ma diciamoci la verità, ciò che ha fatto veramente discutere e ha catturato la vera attenzione della audience sono stati i look delle celebrity che si sono susseguite sul palco. Effettivamente questa edizione si è contraddistinta, da un punto di vista moda, per un eccesso di spettacolarità e di glamour, un atteggiamento solitamente più comune durante la premiazione dei Grammy Awards. Non ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) La 95° edizione degli Oscar si è appena conclusa a Los Angeles senza grandi colpi di scena, sottolineando ilal vero significato di questo evento ovvero riconoscere il valore dei professionisti internazionalisettima arte tralasciando la necessità di farne un fenomeno mediatico fine a se stesso. Lo conferma il film vincitore, Everything Everywhere All at Once, capolavoro indiscusso dei registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Ma diciamoci la verità, ciò che ha fatto veramente discutere e ha catturato la vera attenzioneaudience sono stati i look delle celebrity che si sono susseguite sul palco. Effettivamente questa edizione si è contraddistinta, da un punto di vista moda, per un eccesso di spettacolarità e di glamour, un atteggiamento solitamente più comune durante la premiazione dei Grammy Awards. Non ...

