Il progetto Next Gen di Allegri e Barrenechea: la filosofia vincente della nuova generazione (Di martedì 14 marzo 2023) Il calcio, la passione che fa battere i cuori dei tifosi di tutto il mondo, è anche arte e scienza. La Juventus Next Gen sta dimostrando di saperla coniugare alla perfezione, con una serie di risultati che stanno facendo parlare tutti gli appassionati del pallone. L'ultima partita contro il Novara è stata una sconfitta amara, ma il tecnico Brambilla ha già messo a fuoco gli errori commessi e si prepara con determinazione alla sfida contro la Pro Vercelli. "La vittoria è l'unica opzione", ha dichiarato con sicurezza. "Siamo una squadra giovane, ma piena di talento e grinta. Non lasceremo nulla di intentato per i tre punti". Brambilla sa bene quanto sia importante l'approccio alla gara, soprattutto nei primi minuti, quando l'adrenalina batte forte e i nervi sono tesi. Ma grazie alla cura del dettaglio e all'attenzione per ogni minima sfumatura, la Juventus ...

