Il progetto di Bernie Sanders per gli Stati Uniti Socialisti d’America

(Di martedì 14 marzo 2023), probabilmente il più noto politico americano di sinistra, non è un socialdemocratico di tipo europeo, ma un socialista convinto. Per lunghi tratti, il nuovo libro di, “It’s OK To Be Angry About Capitalism”, sembra il manifesto comunista di Marx ed Engels del 1848. L’unica differenza è che, nel loro manifesto, Marx ed Engels sottolineano chiaramente il ruolo positivo che il capitalismo ha svolto nel corso della storia., invece, non ha una sola parola buona da dire sul capitalismo e – qui assomiglia a Marx ed Engels – chiede una rivoluzione della classe operaia per radere al suolo il sistema capitalista. Il suo libro «chiede una rivoluzione politica in cui i lavoratori si uniscano tutti insieme». I ricchi sono ritratti in una luce ...