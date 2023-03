Il piano di Vodafone in Italia: 1.000 tagli per ridurre i costi (Di martedì 14 marzo 2023) Vodafone Italia ha avviato il confronto con i sindacati per una ristrutturazione dai pesanti risvolti occupazionali: la compagnia delle telecomunicazioni intende ridurre il perimetro organizzativo in una misura «pari a 1.000 efficienze», il che significa un taglio di mille posti di lavoro, che corrispondono al 20% del totale. Lo prevede – scrive La Stampa – L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 14 marzo 2023)ha avviato il confronto con i sindacati per una ristrutturazione dai pesanti risvolti occupazionali: la compagnia delle telecomunicazioni intendeil perimetro organizzativo in una misura «pari a 1.000 efficienze», il che significa uno di mille posti di lavoro, che corrispondono al 20% del totale. Lo prevede – scrive La Stampa – L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vodafone, avviato confronto con le organizzazioni sindacali MILANO " Vodafone Italia ha incontrato oggi le Organizzazioni Sindacali Nazionali del settore delle ... Dal piano emerge che la strutturale trasformazione del mercato e il drastico calo dei prezzi ... Vodafone Italia: al via confronto con sindacati per taglio 1.000 'efficienze' Lo comunica, in una nota, la societa' di telecomunicazioni, spiegando che "dal piano emerge che la ... Anche per Vodafone l'effetto combinato di questi fattori ha comportato una sensibile riduzione di ... Mattarella in visita in Kenya per riaffermare l'impegno nel continente ...la ricchezza di imprese e start up in settori tecnologici in Kenya è stato sviluppato da Vodafone ... un nuovo accordo di cooperazione che prevede un piano di programmazione triennale da 100 milioni ... Vodafone Italia taglierà 1000 posti di lavoro Si prospetta un taglio di quasi il 20% della forza lavoro quello che Vodafone avrebbe in programma di presentare il prossimo 13 marzo per cercare di ridurre i costi della filiale italiana nell'ambito ... Vodafone Italia avvia confronto con sindacati piano taglio 1.000 unità MILANO (Reuters) - Vodafone Italia ha oggi incontrato le organizzazioni sindacali ... In una nota la società di tlc scrive che "dal piano emerge che la strutturale trasformazione del mercato e il ...