Il piano della Lega Serie A: acquistare il 51% di Sky Italia a 1 miliardo circa (Gazzetta) (Di martedì 14 marzo 2023) Ieri la Stampa aveva scritto delle mire della Lega Serie A, che intenderebbe comprare Sky Italia facendo ricorso ai prestiti delle banche. Interpellati sul tema al termine dell’assemblea di Lega, né il presidente Casini né l’amministratore deLegato hanno smentito la notizia. Casini ha dichiarato: «È chiaro che se si analizzano anche le discussioni del passato, alcune pure attuali, come l’ipotesi del canale della Lega Serie A che si produce tutto da sola, l’acquisizione potrebbe rientrare in questo quadro. Al momento non c’è nulla di concreto, forse è il desiderata di qualcuno». L’amministratore deLegato De Siervo, invece: «in questo momento le squadre devono valutare prima se farsi affiancare dai fondi o meno, c’è un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Ieri la Stampa aveva scritto delle mireA, che intenderebbe comprare Skyfacendo ricorso ai prestiti delle banche. Interpellati sul tema al termine dell’assemblea di, né il presidente Casini né l’amministratore deto hanno smentito la notizia. Casini ha dichiarato: «È chiaro che se si analizzano anche le discussioni del passato, alcune pure attuali, come l’ipotesi del canaleA che si produce tutto da sola, l’acquisizione potrebbe rientrare in questo quadro. Al momento non c’è nulla di concreto, forse è il desiderata di qualcuno». L’amministratore deto De Siervo, invece: «in questo momento le squadre devono valutare prima se farsi affiancare dai fondi o meno, c’è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il marito di Agnes Lassalle, l’insegnante di spagnolo pugnalata al cuore da un suo studente lo scorso 22 febbraio,… - BelpietroTweet : Non solo non ha applicato il piano pandemico, ma non sapeva neppure che esistesse. Era nel Comitato strategico però… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'L’Africa è un continente sfruttato. Il nostro approccio non deve essere predatorio ma della coope… - Lucky2107737122 : RT @EuropeanBTC21: Il crollo della Silicon Valley Bank dimostra perché il sistema attuale è difettoso. Abbiamo bisogno di un piano B: #BITC… - EuropeanBTC21 : Il crollo della Silicon Valley Bank dimostra perché il sistema attuale è difettoso. Abbiamo bisogno di un piano B:… -