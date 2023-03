Il Pd della Schlein vuole la patrimoniale per ricchi (Di martedì 14 marzo 2023) Tassare i ricchi per finanziare i progetti sulla transizione verde. Questa la petizione portata avanti dall’europarlamentare francese Aurore Lalucg (Socialisti e democratici) e l’economista, Gabriel Zucman, firmata da più di 130 eurodeputati (10 italiani), 17 milionari (2 italiani), una dozzina di economisti e da diverse ong internazionali. "La nostra proposta è semplice: introdurre un'imposta progressiva sulla ricchezza degli ultra-ricchi su scala internazionale per ridurre le disuguaglianze e contribuire a finanziare gli investimenti necessari per la transizione ecologica e sociale", hanno spiegato i promotori della petizione, accennando anche all'idea di un'imposta dell'1,5% su patrimoni di almeno 50 milioni di euro. Lalucg e Zucman hanno anche spiegato che se si è riusciti a dar vita alla tassa minima globale, per le ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) Tassare iper finanziare i progetti sulla transizione verde. Questa la petizione portata avanti dall’europarlamentare francese Aurore Lalucg (Socialisti e democratici) e l’economista, Gabriel Zucman, firmata da più di 130 eurodeputati (10 italiani), 17 milionari (2 italiani), una dozzina di economisti e da diverse ong internazionali. "La nostra proposta è semplice: introdurre un'imposta progressiva sulla ricchezza degli ultra-su scala internazionale per ridurre le disuguaglianze e contribuire a finanziare gli investimenti necessari per la transizione ecologica e sociale", hanno spiegato i promotoripetizione, accennando anche all'idea di un'imposta dell'1,5% su patrimoni di almeno 50 milioni di euro. Lalucg e Zucman hanno anche spiegato che se si è riusciti a dar vita alla tassa minima globale, per le ...

