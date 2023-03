Il partito dei cacicchi | la prima corrente del nuovo Pd è quella pugliese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Il Partito democratico è ipocrita e si dimentica che il sistema non ha funzionato negli ultimi anni; il sistema del… - lucasofri : Questa buffa cosa che diversi commentatori progressisti attribuiscono a Meloni una specie di superiore nobiltà crit… - riccardomagi : Con Elly Schlein, Stefano Bonaccini e tutta la comunità del Partito Democratico ci attende un duro lavoro, insieme… - Striscia : Il PD riparte da @ellyesse e il nostro Enrico Lucci la incontra alla prima riunione dei capi del Partito Democratic… - MauroCapozza : RT @tonitho: @ilgiornale Bello Storace, uno degli amici dei continuatori del partito degli stragisti #FascistiDiMerda -

...ras del. Ma come, Elly non ha detto che non devono esistere più Esistono eccome - alcuni di loro sono quelli che hanno aiutato la sua vittoria - e allora non saranno estranei alla scelta...Ildi Giorgia meloni è dato al 29.2% ( - 0.4). Nel primo sondaggio dall'elezione di Elly Schlein alla guidadem, il Pd sale al 20.3% (+2.8), seguito dal M5S di Giuseppe Conte che ......di regolamento Ue sul riconoscimentofigli anche da genitori dello stesso sesso, in vista di un certificato europeo di filiazione. La quarta commissione, presieduta dall'esponente deldi ...

Pd, la linea di Schlein: il partito è mio. Addio capibastone e cacicchi Affaritaliani.it

Da lì in poi il numero 10 ha saltato praticamente tutte le restanti gare dei friulani, rientrando solo nella partita con la Sampdoria, l’unica vinta dai ragazzi di Sottil. Nella sfida del Ferraris ...Il Consiglio si è riunito prima del 73° Congresso Fifa a Kigali, in Ruanda. Sulla base del nuovo calendario, il periodo di stop obbligatorio parte dal 25 maggio 2026, dopo l'ultima partita ufficiale ...