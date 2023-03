Il Parlamento Ue approva la follia delle case green (Di martedì 14 marzo 2023) Il Parlamento europeo ha approvato – con 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti – la proposta di direttiva che prevede l’obbligo di realizzare interventi di efficientamento energetico su tutti gli immobili europei. Gli esponenti della maggioranza politica italiana hanno votato contro e di questo vanno ringraziati. La vicenda, però, non si conclude qui. Da oggi, infatti, ha inizio una fase di negoziazione che vedrà protagonisti anche i Governi dei Paesi dell’Unione. Per approfondire “case piccole e strade senza auto”. Il report choc sul futuro “green“ Le 3 minacce green all’economia italiana Ipocrisia Ue: impone il green, ma “sposta” il Parlamento su 8 tir inquinanti In questo contesto si inserisce l’approvazione da parte della Camera ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 marzo 2023) Ileuropeo hato – con 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti – la proposta di direttiva che prevede l’obbligo di realizzare interventi di efficientamento energetico su tutti gli immobili europei. Gli esponenti della maggioranza politica italiana hanno votato contro e di questo vanno ringraziati. La vicenda, però, non si conclude qui. Da oggi, infatti, ha inizio una fase di negoziazione che vedrà protagonisti anche i Governi dei Paesi dell’Unione. Per approfondire “piccole e strade senza auto”. Il report choc sul futuro ““ Le 3 minacceall’economia italiana Ipocrisia Ue: impone il, ma “sposta” ilsu 8 tir inquinanti In questo contesto si inserisce l’zione da parte della Camera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sulle case green, che prevede che entro il 2030 tutti gli edifici e… - bizcommunityit : Il Parlamento Ue approva la direttiva case green: immobili in classe D entro il 2033 - vivereitalia : Case Green, il Parlamento Europeo approva la direttiva - Tele_Nicosia : STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato l… - Andrea_V_73 : '#CaseGreen, immobili in classe D entro il 2033. Parlamento #Ue approva direttiva' @GiuseppeLatour @sole24ore -