Il palo su rigore e non solo | Vlahovic | la porta è proprio stregata

(Di martedì 14 marzo 2023) Vuole segnare a tutti i costi, ma non gli riescedi sbloccarsi. In Juve - Sampdoriacolleziona svariati errori: oltre al...

Vuole segnare a tutti i costi, ma non gli riesce proprio di sbloccarsi. In Juve - Sampdoria Vlahovic colleziona svariati errori: oltre al...Staziona a metà classifica il Pioraco : Ferretti () e Panicari (piatto mancino e sfera sul secondodopo la discesa sulla sinistra di Truppo in ripartenza) colpiscono due volte la Palombese ......Leao che però non inquadra lo specchio della porta! 20' Leao prova l'incursione in area di, ...Kastanos ma Giroud di tessta allontana la palla 4' Saelemaekers mette la palla sul secondo...

Continua il momento nero per Vlahovic: calcio di rigore spedito direttamente sul palo TUTTO mercato WEB

Decidono i gol di Pirri su rigore (dodicesimo centro stagionale ... «Una partita giocata a viso aperto da ambedue le squadre con tante occasioni da gol. Un palo loro e una traversa colpita da noi sul ...Una pagina indimenticabile della storia granata, una pagina scritta da una grande Salernitana che diventa a tutti gli effetti la bestia nera del Milan (1-1 a San Siro). Come richiesto a gran ...