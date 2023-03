Il Paladino di Sicilia alla memoria di Filippo Salvi, maresciallo di Sedrina (Di martedì 14 marzo 2023) Botta di Sedrina. Un riconoscimento ufficiale, tra i tanti già ricevuti, dedicato a Filippo Salvi, il carabiniere del Ros, originario di Botta di Sedrina, morto a Bagheria nel 2007 durante un’operazione antimafia. Aveva solo 36 anni. Il prossimo 24 marzo, a Castelbuono, in provincia di Palermo, il sindaco Mario Cicero consegnerà all’Arma dei carabinieri il prestigioso premio Paladino di Sicilia. Il riconoscimento è assegnato ogni anno a coloro che si sono distinti per particolari meriti nel contrasto della criminalità organizzata. “Eroi dei nostri giorni che contribuiscono a migliorare la nostra società”, si legge in un comunicato. Negli scorsi anni il Paladino è stato assegnato a Giuseppe Condorelli ed a Antonio Cottone. Quest’anno il Paladino andrà ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 marzo 2023) Botta di. Un riconoscimento ufficiale, tra i tanti già ricevuti, dedicato a, il carabiniere del Ros, originario di Botta di, morto a Bagheria nel 2007 durante un’operazione antimafia. Aveva solo 36 anni. Il prossimo 24 marzo, a Castelbuono, in provincia di Palermo, il sindaco Mario Cicero consegnerà all’Arma dei carabinieri il prestigioso premiodi. Il riconoscimento è assegnato ogni anno a coloro che si sono distinti per particolari meriti nel contrasto della criminalità organizzata. “Eroi dei nostri giorni che contribuiscono a migliorare la nostra società”, si legge in un comunicato. Negli scorsi anni ilè stato assegnato a Giuseppe Condorelli ed a Antonio Cottone. Quest’anno ilandrà ...

