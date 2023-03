Il padre di Edoardo Donnamaria attacca il Grande Fratello Vip: il sarcastico sfogo contro gli autori (Di martedì 14 marzo 2023) Il padre di Edoardo Donnamaria contro il Grande Fratello Vip. Il signor Vincenzo ha commentato la squalifica del figlio con un lungo pensiero condiviso su Twitter. Il padre di Edoardo Donnamaria contro il Grande Fratello Vip Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 14 marzo 2023) IldiilVip. Il signor Vincenzo ha commentato la squalifica del figlio con un lungo pensiero condiviso su Twitter. IldiilVip Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... virgivirgivivi : GF VIP Edoardo Donnamaria squalificato, il padre: “Questione d’interessi” - blogtivvu : Il padre di Edoardo Donnamaria attacca il Grande Fratello Vip: il sarcastico sfogo contro gli autori - infoitcultura : Il padre di Edoardo Donnamaria: “Squalificato ingiustamente e usato per creare interesse gratis” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Sono meno dilettanti di quanto pensiate”: così si è sfogato Vincenzo Donnamaria, rimarcando come il Grande Fratello stia cont… - fanpage : “Sono meno dilettanti di quanto pensiate”: così si è sfogato Vincenzo Donnamaria, rimarcando come il Grande Fratell… -