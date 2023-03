Il Nuovo Teatro Sanità chiude i battenti Si spengono le luci del palcoscenico di piazzetta San Vincenzo

(Di martedì 14 marzo 2023) Solo insipienza burocratica o, in questo caso, anche mancanza di armonia tra una istituzione laica, il comune di Napoli, e una religiosa, la Curia, per realizzare i lavori di adeguamento delsorto nella chiesa dell’Immacolata e San? E se le questioni da dirimere fossero più complesse del dovuto perché non provare a cercare soluzioni idonee e tempestive sedendosi attorno ad un tavolo e valutando per prima cosa l’impatto sociale e culturale che ha avuto ilnel quartiere? Si parla tanto di buone pratiche, di presidio della legalità, di riferimento culturale per i giovani della, ma anche centro di ideazione e produzione teatrale: ebbene chi è preposto a decidere se un bene – il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Chissà se @g_sangiuliano , ministro della Cultura, attentissimo alla possibile chiusura di un cinema a #Napoli si o… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA NAPOLI I BENI CULTURALI Inaugurata la straordinaria esposizione, appello del dir… - MLuisacastro : RT @Laurapianist1: Un nuovo abbozzo.. Finalmente posso dedicarmi un po' a nuove idee, in teatro siamo quasi alla generale. Un pianoforte St… - JSkinheadyork : RT @Laurapianist1: Un nuovo abbozzo.. Finalmente posso dedicarmi un po' a nuove idee, in teatro siamo quasi alla generale. Un pianoforte St… - nordest24 : L’Orchestra della Svizzera italiana al Teatro Nuovo con la violinista Julia Fischer -

Nel ricordare che a chi violerà dila legge toccherà, in ogni caso, un castigo, Dio dice " ... Le tenebre negli occhi di quell'uomo diventano pere sacramento della potenza della luce che è ...Venerdì 14 aprile, invece, verrà annunciata la cinquina finalista aldi Verona. Redazione G.... basta pre - registrarsi sul sito https://id.lepida.it alla voce "Come averlo - Registrati online" e poi recarsi alsportello SPID presso il Laboratorio Aperto - ExVerdi in via ...

Napoli, chiude il nuovo teatro Sanità dopo 10 anni La Repubblica

Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne leggi almeno 60 non ti mostreremo più la pubblicità programmatica, quella più invasiva, e la tua navigazione su Vivere Civitanova non sarà più tracciata in alcu ...Nuovo appuntamento giovedì 16 marzo per il «Progetto Legalità», il cartellone di eventi – matinée per le scuole, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e incontri – organizzati dall’assessorato a ...