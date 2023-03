Il nuovo Pd di Schlein vira a sinistra e punta su Sardine e Speranza boys (Di martedì 14 marzo 2023) Il Pd di Elly Schlein ha virato tutto a sinistra, una realtà fattuale che l'ingresso degli ex ds di Articolo 1 e di due «Sardine» ha sancito definitivamente. D'altronde c'era chi lo aveva capito da subito, Giuseppe Fioroni all'indomani della vittoria della ex leader di Occupy Pd aveva lasciato il partito dicendo che: «Oggi il Pd per come è nato non esiste più, esiste un partito di sinistra e io tolgo il disturbo». L'ala cattolica del partito mostra delle insofferenze, segnalate anche durante l'assemblea nazionale di domenica da Paola De Micheli. "Un problema lo abbiamo, con il mondo cattolico: i disagi di alcuni non vanno sottovalutati o trattati in maniera fastidiosa" ha dichiarato la quarta classificata nella corsa alle primarie. Chi invece sorride per la ricomposizione della frattura sono proprio gli ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) Il Pd di Ellyhato tutto a, una realtà fattuale che l'ingresso degli ex ds di Articolo 1 e di due «» ha sancito definitivamente. D'altronde c'era chi lo aveva capito da subito, Giuseppe Fioroni all'indomani della vittoria della ex leader di Occupy Pd aveva lasciato il partito dicendo che: «Oggi il Pd per come è nato non esiste più, esiste un partito die io tolgo il disturbo». L'ala cattolica del partito mostra delle insofferenze, segnalate anche durante l'assemblea nazionale di domenica da Paola De Micheli. "Un problema lo abbiamo, con il mondo cattolico: i disagi di alcuni non vanno sottovalutati o trattati in maniera fastidiosa" ha dichiarato la quarta classificata nella corsa alle primarie. Chi invece sorride per la ricomposizione della frattura sono proprio gli ...

