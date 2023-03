Il nuovo Pd di Elly | s’avanza la giovane Valeria Campagna “Mi chiamano signorina | è sessismo”

(Di martedì 14 marzo 2023) Appena presa la tessera, è già entrata nella direzione Pd. E’ giovanissima, è consigliere comunale a Latina, è una supporter sfegatata diSchlein, viene dallo scoutismo. Ma le cose che dice, 25 anni, sembrano una infantile rimasticatura delle vecchie tesi di Laura Boldrini sul linguaggio patriarcale. Per il resto, sarà anche giovanissima, ma di novità se ne vedono poche nonostante l’indulgente mezza pagina che Repubblica gli ha dedicato. Si è tesserata l’altro giorno, per la prima volta. «Votavo a sinistra, ma non Pd», confessa. Una millennial su cuiSchlein punta moltissimo. Lei racconta le vessazioni subite, se così possiamo chiamarle, in quella città che secondo alcuni non dovrebbe proprio esistere visto che nasce da una bonifica che avrebbe danneggiato ...

... il nostro è già un gruppo dirigente" . Così diceva, sotto il palco dell'assemblea nazionale nella domenica del rilancio del Partito Democratico, la nuova segretaria demSchlein. Ad ...Schlein ha vinto la competizione per la segreteria del PD, perché ha offerto, in primo luogo ... La contraddizione non tarderà ad esplodere, ma al momento l'ennesimo appello ad unmodello di ..."Unitario" e "inclusivo": così sarà, promettono al Nazareno, ilPd targatoSchlein. Unitario perché il principale antagonista della neo - segretaria, Stefano Bonaccini, ha siglato un patto con la sua ex rivale: ha accettato la carica di presidente, ed è ...

L’aver dovuto rinunciare al progetto di sottomettere un po’ l’antagonista sconfitto nelle primarie sino a farne il suo vice segretario, e rassegnarsi invece alla “diarchia” indicata da Maria Teresa Me ...Nel post primarie il segretario Sacchetti non vede rivoluzioni. Per la sindaca Parma è la prima volta nella direzione nazionale. Petitti: "Basta guardarsi l’ombelico, l’obiettivo deve essere il Paese" ...