Il nuovo album di Vinicio Capossela è Tredici Canzoni Urgenti | la data e il concerto evento a Milano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Blanco-Mina: in arrivo il duetto. Il singolo, previsto per il 14 aprile, anticiperà il nuovo album del cantante. - TizianoFerro : ????EL MUNDO ES NUESTRO???? Il nuovo album in spagnolo, fuori il 10 Marzo El nuevo disco en español, 10 de Marzo Spanis… - rtl1025 : ?? Nel singolo che anticipa il suo nuovo attesissimo album, #Blanco duetterà con #Mina! Il giovane e controverso art… - marcobottino95 : RT @DisneyPlusIT: Miley Cyrus, per la prima volta con le canzoni del nuovo album. Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (#BackyardSessions… - sonosoremora : RT @leoncini_: Correte ad ascoltare il nuovo inedito del leoncino???? -

... il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8di studio, 1... La band infatti è già al lavoro su progetti inediti, per essere come sempre il segno del...... le emozioni della cerimonia GUARDA LE FOTO Fotogallery - Oscar 2023, tutti i vincitori da Jamie Lee Curtis a Brendan Fraser POPSTAR Fotogallery - Miley Cyrus sexy per il'Endless Summer ...episodio discografico per LA RAPPRESENTANTE DI LISTA. Il duo ha annuncia l'uscita il 14 aprile ... I FORMATI L'è disponibile in doppio vinile, cd e digitale. LA TRACKLSIT DI LRDL - LIVE WITH ...

Vinicio Capossela, il nuovo album 'Tredici canzoni urgenti' Agenzia ANSA

Il genio del violino torna in Europa e farà tappa al festival fiorentino che si terrà in piazza Santissima Annunziata a luglio Firenze, 14 marzo 2023 – Un nuovo album, una nuova formazione e un tour ...Lo Sziget Festival annuncia nuovi nomi per l'edizione 2023 che si terrà dal 10 al ... e dopo aver stabilito un record assoluto di permanenza in vetta alla classifica Fimi con l’album dei record "Sirio ...