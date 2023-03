Il numero di eletti cresciuto a dismisura e le spese per oltre un miliardo: ora anche la Germania vuole tagliare i seggi al Bundestag (Di martedì 14 marzo 2023) La coalizione di governo in Germania – socialdemocratici, verdi e liberi – ha trovato l’accordo per la riduzione dei parlamentari dalle prossime elezioni: il numero dei seggi sarà fissato a 630 (attualmente sono 736). Già nelle ultime due legislature si era provato invano a delineare una riforma del sistema elettorale per evitare la continua crescita del Bundestag in corso fin dal 2002. I media tedeschi riportano che la riforma sarà presenta al Parlamento per l’approvazione dei gruppi parlamentari entro venerdì. Per l’approvazione è sufficiente la maggioranza semplice ed il governo gode quindi di voti sufficienti nonostante il parere contrario delle opposizioni. Resteranno 299 circoscrizioni elettorali con sistema a doppio voto. Alle liste dei partiti saranno assegnati però 331 mandati e non solo 299. Per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) La coalizione di governo in– socialdemocratici, verdi e liberi – ha trovato l’accordo per la riduzione dei parlamentari dalle prossime elezioni: ildeisarà fissato a 630 (attualmente sono 736). Già nelle ultime due legislature si era provato invano a delineare una riforma del sistema elettorale per evitare la continua crescita delin corso fin dal 2002. I media tedeschi riportano che la riforma sarà presenta al Parlamento per l’approvazione dei gruppi parlamentari entro venerdì. Per l’approvazione è sufficiente la maggioranza semplice ed il governo gode quindi di voti sufficienti nonostante il parere contrario delle opposizioni. Resteranno 299 circoscrizioni elettorali con sistema a doppio voto. Alle liste dei partiti saranno assegnati però 331 mandati e non solo 299. Per la ...

